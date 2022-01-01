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Наше Дело 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
6.92022, Купер vs Кузнецов
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Все фанаты единоборств с нетерпением ждут 11 турнира промоушена «Наше Дело», где в главном поединке вечера сойдутся два ярких представителя современного поп-ММА: Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Арби «чеченский Конор» Эмиева. Помимо главного боя нас ждет противостояни�е популярных Тик-Токеров и двух легенд рэп индустрии.
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