Наше Дело 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале
Все фанаты единоборств с нетерпением ждут 11 турнира промоушена «Наше Дело», где в главном поединке вечера сойдутся два ярких представителя современного поп-ММА: Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» и Арби «чеченский Конор» Эмиева. Помимо главного боя нас ждет противостояние популярных Тик-Токеров и двух легенд рэп индустрии.