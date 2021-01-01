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Наше Дело 10 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
7.22021, Шпак vs Джигурда
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Десятый турнир промоушена «Наше дело» на Wink! Фанаты поп-ММА и любители единоборств наконец-то увидят битву блогеров Артема Тарасова и Михаила Лазутина, яркую встречу Азиза Камалова и Юрия Берченко, а также множество интереснейших противостояний и бескомпромиссных поединков по правилам ММА.
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