Лев Против vs Тарасов
Wink
Сериалы
Наше Дело 10
1-й сезон
Лев Против vs Тарасов

Наше Дело 10 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.22021, Лев Против vs Тарасов
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Десятый турнир промоушена «Наше дело» на Wink! Фанаты поп-ММА и любители единоборств наконец-то увидят битву блогеров Артема Тарасова и Михаила Лазутина, яркую встречу Азиза Камалова и Юрия Берченко, а также множество интереснейших противостояний и бескомпромиссных поединков по правилам ММА.

Сериал Лев Против vs Тарасов 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг