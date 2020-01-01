5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

В данном уроке мы рассмотрим государственность как понятие и государственность в Российской Федерации. Мы постараемся показать на примере национальных отношений в России свойства федеративной организации страны, ее положительные и отрицательные стороны. Также мы объясним, почему нужно осторожно подходить к национальному вопросу в России и беречь нашу государственность.



