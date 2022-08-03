Наша доктор (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНаша доктор1-й сезон1-я серия
Талантливый кардиохирург Мария Лукаш, дочь профессора медицины, проводит неудачную операцию 9-летней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники. Она устраивается в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «Наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.
6.7 КиноПоиск
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Анна
Тараторкина
- ЮГАктёр
Юрий
Гребельник
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ЕКАктриса
Елена
Колесниченко
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актриса
Ирина
Рождественская
- ДРАктриса
Дарья
Рыбак
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ВЖПродюсер
Вадим
Жук
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- АСОператор
Анатолий
Сахно