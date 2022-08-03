Наша доктор (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Наша доктор. Серия 1
Мелодрама18+

Талантливый кардиохирург Мария Лукаш, дочь профессора медицины, проводит неудачную операцию 9-летней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники. Она устраивается в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «Наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.

Украина
Мелодрама
44 мин / 00:44

6.7 КиноПоиск

