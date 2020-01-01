7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

Население Южной Америки
7 класс. География
Материки. Южная Америка
Население Южной Америки

Из языка кечуа во многие языки пришло множество слов.
В русском языке наиболее известны:
- кока (название вечнозеленого кустарника)
- пума, лама, пампа, гаучо (южноамериканский пастух)
- инка означает правитель, представитель правящего народа.

