7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

Из языка кечуа во многие языки пришло множество слов.

В русском языке наиболее известны:

- кока (название вечнозеленого кустарника)

- пума, лама, пампа, гаучо (южноамериканский пастух)

- инка означает правитель, представитель правящего народа.



