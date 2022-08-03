10 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

Население Латинской Америки
Население Латинской Америки

Видеоурок посвящен теме «Население Латинской Америки». Данный урок поможет вам сформировать знания о населении региона, выявить закономерности формирования населения Латинской Америки. Преподаватель расскажет вам об основных характеристиках населения региона, приведет примеры крупнейших народов, городов, стран.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

