10 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

10 класс. География
Латинская Америка
Население Латинской Америки
10 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 2
2020, Население Латинской Америки
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Видеоурок посвящен теме «Население Латинской Америки». Данный урок поможет вам сформировать знания о населении региона, выявить закономерности формирования населения Латинской Америки. Преподаватель расскажет вам об основных характеристиках населения региона, приведет примеры крупнейших народов, городов, стран.
