8 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Из видеоурока по теме «Население и хозяйство в Арктике и тундре» вы узнаете много полезного и интересного. В частности, учитель расскажет о народностях этого региона, поможет понять, как люди выживают в суровых природных условиях. Вы узнаете, что ждет эти регионы в будущем, чем они могут помочь нашей стране в дальнейшем.



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