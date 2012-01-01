Насекомые и паразиты: тропическая опасность (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Команда врачей ведет борьбу с тропическим паразитами и экзотическими микробами. Почему же некоторые паразиты откладывают яйца в плоти человека как в гнездо и как с этим можно бороться?



Сериал Насекомые и паразиты: тропическая опасность 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.