Насекомые и паразиты: тропическая опасность (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2012, Насекомые и паразиты: тропическая опасность. Серия 5
ТВ-шоу, Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Команда врачей ведет борьбу с тропическим паразитами и экзотическими микробами. Почему же некоторые паразиты откладывают яйца в плоти человека как в гнездо и как с этим можно бороться?
