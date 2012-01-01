Насекомые и паразиты: тропическая опасность (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Насекомые и паразиты: тропическая опасность. Серия 5
Насекомые и паразиты: тропическая опасность
1-й сезон
5-я серия

2012, Насекомые и паразиты: тропическая опасность. Серия 5
ТВ-шоу, Документальный12+

О сериале

Команда врачей ведет борьбу с тропическим паразитами и экзотическими микробами. Почему же некоторые паразиты откладывают яйца в плоти человека как в гнездо и как с этим можно бороться?

