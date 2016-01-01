НАСА: Необъяснимые материалы. Сезон 3. Сезон 8
Wink
Детям
НАСА: Необъяснимые материалы
3-й сезон
8-я серия

НАСА: Необъяснимые материалы (сериал, 2016) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2016, NASA's Unexplained Files
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Существует ли жизнь за пределами нашей планеты? Невероятные съемки НАСА и интервью с космонавтами и учеными знакомят нас с историями НЛО.

Сериал НАСА: Необъяснимые материалы 3 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb