НАСА: Необъяснимые материалы (сериал, 2016) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
2016, NASA's Unexplained Files
Документальные12+
Этот сериа�л пока недоступен
Сюжет
Существует ли жизнь за пределами нашей планеты? Невероятные съемки НАСА и интервью с космонавтами и учеными знакомят нас с историями НЛО.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb