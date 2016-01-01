НАСА: Необъяснимые материалы (сериал, 2016) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Существует ли жизнь за пределами нашей планеты? Невероятные съемки НАСА и интервью с космонавтами и учеными знакомят нас с историями НЛО.



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