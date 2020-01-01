Нарушение осанки и плоскостопие
Wink
Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Нарушение осанки и плоскостопие

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

6.62020, Нарушение осанки и плоскостопие
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с различными нарушениями осанки и плоскостопием. А также узнаем, какие правила необходимо выполнять, чтоб избежать таких ситуаций.

Сериал Нарушение осанки и плоскостопие 4 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг