8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с различными нарушениями осанки и плоскостопием. А также узнаем, какие правила необходимо выполнять, чтоб избежать таких ситуаций.





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