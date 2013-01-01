9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

В 1930-х гг. в Европе и мире наблюдался рост политической напряженности. Противостояние социалистических и националистических идей с каждым годом становилось всё более значительным. Первым крупным идеологическим конфликтом стала Гражданская война в Испании. Этим событиям посвящён данный урок.





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