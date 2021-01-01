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Нарковойна (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2021, Нарковойна (2020). Банда. Серия 2
Документальные18+
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Сюжет
Латиноамериканские войны за наркотики, подпитываемые необузданной властью и жестоким насилием, продолжаются. Благодаря беспрецедентной возможности увидеть этот мир изнутри, мы раскрываем ужасное происхождение самых безжалостных наркокартелей.
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