Нарковойна (2020). Банда. Серия 2
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Нарковойна (2020)
Банда
2-я серия

Нарковойна (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2021, Нарковойна (2020). Банда. Серия 2
Документальные18+

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Сюжет

Латиноамериканские войны за наркотики, подпитываемые необузданной властью и жестоким насилием, продолжаются. Благодаря беспрецедентной возможности увидеть этот мир изнутри, мы раскрываем ужасное происхождение самых безжалостных наркокартелей.

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