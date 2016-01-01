Нарко. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Нарко
2-й сезон
7-я серия

Нарко (сериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2016, Narcos
Криминал, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Первые два сезона криминальной драмы о противостоянии наркоторговцев и сотрудников УБН основаны на биографии легендарного Пабло Эскобара. Сериал повествует о его становлении в качестве босса Медельинского кокаинового картеля и о том, как ему годами удавалось выходить сухим из воды.

Сериал Нарко 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Колумбия, США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»

Всё