Нарко: Мексика. Сезон 2. Серия 7
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Нарко: Мексика
2-й сезон
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Нарко: Мексика (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2020, Narcos: Mexico
Драма, Криминал18+

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О сериале

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

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Страна
Мексика, США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко: Мексика»