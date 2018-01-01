Нарко: Мексика. Сезон 1. Серия 8
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Нарко: Мексика (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2018, Narcos: Mexico
Драма, Криминал18+

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О сериале

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

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Страна
США, Мексика
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко: Мексика»