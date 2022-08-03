WinkСериалыНарко: Мексика1-й сезон6-я серия
Нарко: Мексика (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2018, Narcos: Mexico
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- АБРежиссёр
Андрес
Байс
- АЭРежиссёр
Амат
Эскаланте
- АРРежиссёр
Алонсо
Руиспаласиос
- Актёр
Диего
Луна
- Актёр
Майкл
Пенья
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- АДАктриса
Алисса
Диас
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- ХМАктёр
Хосе
Мария Яспик
- МЛАктёр
Мэтт
Летчер
- Актёр
Эрнесто
Альтерио
- ФУАктриса
Фернанда
Уррехола
- КБСценарист
Крис
Бренкето
- ДРПродюсер
Джесси
Роуз Мур
- СППродюсер
Стэйси
Перски
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- ХКХудожник
Хуан
Камара
- СПХудожник
Сальвадор
Парра
- ДГОператор
Дамиан
Гарсиа
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья