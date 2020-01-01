7 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Часто в речи мы употребляем слова красиво, сегодня, давно, долго, здесь, туда, очень, чуть-чуть и др. Все перечисленные слова являются наречиями. На уроке вы получите сведения о наречии как самостоятельной части речи: определение, основные свойства, классификация, способы образования.



