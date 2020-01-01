Наречие как часть речи. Разряды наречий
Wink
Детям
7 класс. Русский язык
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий

7 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Наречие как часть речи. Разряды наречий
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Часто в речи мы употребляем слова красиво, сегодня, давно, долго, здесь, туда, очень, чуть-чуть и др. Все перечисленные слова являются наречиями. На уроке вы получите сведения о наречии как самостоятельной части речи: определение, основные свойства, классификация, способы образования.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Наречие как часть речи 4 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг