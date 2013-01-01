8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Европейские страны создавали антинаполеоновские коалиции, но их силы были недостаточны, чтобы сломить мощь наполеоновской армии. Наполеон одерживал победу за победой. Но вторжение в Россию в 1812 году изменило ситуацию. Наполеон был изгнан из России, и русская армия начала заграничный поход против него, который закончился вторжением русских в Париж и потерей Наполеоном титула императора.





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