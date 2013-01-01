Наполеоновские войны
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Наполеоновские войны

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

5.02013, Наполеоновские войны
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Европейские страны создавали антинаполеоновские коалиции, но их силы были недостаточны, чтобы сломить мощь наполеоновской армии. Наполеон одерживал победу за победой. Но вторжение в Россию в 1812 году изменило ситуацию. Наполеон был изгнан из России, и русская армия начала заграничный поход против него, который закончился вторжением русских в Париж и потерей Наполеоном титула императора.

Сериал Наполеоновские войны 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг