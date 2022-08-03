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Налет
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Налет (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2011, Braquo 2
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Справедливость - любым способом! Полицейский сериал про четырех инспекторов судебной полиции Парижа, которые борются с преступниками их же методами. Жестко. Незаконно. Эффективно.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»