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Налет
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Налет (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2009, Braquo 1
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жизнь четверых сотрудников судебной полиции Парижского региона резко меняется, когда их друг и коллега Макс, несправедливо обвиненный, совершает самоубийство. С этого момента четверка начинает вести собственное расследование, при этом им приходится рисковать и обходить закон.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»