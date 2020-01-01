Наксалбари. Сезон 1. Серия 8
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Наксалбари (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.62020, Naxalbari
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Наксалы – вооруженные повстанцы, которые используют крайне радикальные способы выражения протестов в борьбе со властью. Они устраивают взрыв во время визита местного депутата в Гадчироли. Специальная оперативная группа получает задание разобраться с ситуацией и навести порядок..

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Рейтинг

7.1 IMDb