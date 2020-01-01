Наксалбари. Сезон 1. Серия 4
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Наксалбари (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.62020, Naxalbari
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Наксалы – вооруженные повстанцы, которые используют крайне радикальные способы выражения протестов в борьбе со властью. Они устраивают взрыв во время визита местного депутата в Гадчироли. Специальная оперативная группа получает задание разобраться с ситуацией и навести порядок..

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Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.1 IMDb