WinkСериалыНаксалбари1-й сезон3-я серия
Наксалбари (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.72020, Naxalbari
Боевики, Триллеры18+
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Сезоны и серии
- 18+30 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 1
- 18+29 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 2
- 18+31 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 5
- 18+29 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 8
- 18+17 мин
Наксалбари
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Наксалы – вооруженные повстанцы, которые используют крайне радикальные способы выражения протестов в борьбе со властью. Они устраивают взрыв во время визита местного депутата в Гадчироли. Специальная оперативная группа получает задание разобраться с ситуацией и навести порядок..
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Рейтинг
7.1 IMDb