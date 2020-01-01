WinkСериалыНаксалбари1-й сезон1-я серия
Наксалбари (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.62020, Naxalbari
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Наксалы – вооруженные повстанцы, которые используют крайне радикальные способы выражения протестов в борьбе со властью. Они устраивают взрыв во время визита местного депутата в Гадчироли. Специальная оперативная группа получает задание разобраться с ситуацией и навести порядок..
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Рейтинг
7.1 IMDb