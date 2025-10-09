Naiza FC 77 (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыNaiza FC 771-й сезонЗаманбеков vs Инь
Naiza FC 77 (сериал, 2025) сезон 1 серия 12
2025, Заманбеков vs Инь
Спортивный
18+
Гонка за титулом: Казбек против Саяссатова в главном событии NAIZA 77. Нас ждет огненная битва двух топовых представителей наилегчайшего веса! Фанаты NAIZA уже определили своего фаворита в лице Еламана Саяссатова, но Сагын Казбек не собирается сдаваться без боя. Это будет настоящий фейерверк в клетке! В карде есть бойцы из России – Наби Набиев, Хазрат Шарипов врываются в лигу NAIZA, чтобы покорить главу организации и местную публику.