Naiza FC 75 (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2025, Латипов vs Жолдыбаев
Спортивный18+
О сериале
Турниры лиги NAIZA всегда наполнены яркими боями и не менее яркими эмоциями для бойцов и зрителей. Событие под номером 75 не исключение! В главном поединке вечера звезда NAIZA Нурбек Кабдрахманов попытался доказать, что чемпионский пояс заслуживает быть на его плече. Соперник Нурбека - выпускник системы азиатских турниров Road to UFC, Баиргенг Желеиси.
