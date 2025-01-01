Naiza FC 75 (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Кабдрахманов vs Джелейиси
Турниры лиги NAIZA всегда наполнены яркими боями и не менее яркими эмоциями для бойцов и зрителей. Событие под номером 75 не исключение! В главном поединке вечера звезда NAIZA Нурбек Кабдрахманов попытался доказать, что чемпионский пояс заслуживает быть на его плече. Соперник Нурбека - выпускник системы азиатских турниров Road to UFC, Баиргенг Желеиси.

