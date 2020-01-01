11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке рассказывается об обстоятельствах, приведших к началу Гражданской войны и о боевых действиях в 1918 году. Даeтся характеристика белому, красному, зелeному и махновскому движениям времeн Гражданской войны.



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