Начало Гражданской войны. Красные, белые и другие
Wink
Детям
11 класс. История России
Великая Российская революция 1917-1921 гг
Начало Гражданской войны. Красные, белые и другие

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

6.62020, Начало Гражданской войны. Красные, белые и другие
Образовательные0+

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Сюжет

На уроке рассказывается об обстоятельствах, приведших к началу Гражданской войны и о боевых действиях в 1918 году. Даeтся характеристика белому, красному, зелeному и махновскому движениям времeн Гражданской войны.

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