Наблюдая звезды
3-й сезон
3-я серия

Наблюдая звезды (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2013, Horizon Seeing Stars
Документальный0+

О сериале

Этот сериал подробно рассказывает о нашей космической обители, представляет ясный, реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о галактике и Вселенной за ее пределами. Хороший текст, научная выверенность, великолепный видеоряд с отличной компьютерной графикой развивают и обучают самым основам знаний о космосе и астрономии.

