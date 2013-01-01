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Наблюдая звезды
3-й сезон
1-я серия

Наблюдая звезды (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2013, Horizon Seeing Stars
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Этот сериал подробно рассказывает о нашей космической обители, представляет ясный, реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о галактике и Вселенной за ее пределами. Хороший текст, научная выверенность, великолепный видеоряд с отличной компьютерной графикой развивают и обучают самым основам знаний о космосе и астрономии.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

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