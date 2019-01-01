На твоей стороне (сериал, 2019) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

WinkСериалыНа твоей стороне2-й сезон14-я серия
Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-нейрохирург, она работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится свидетелем убийства. Чтобы остаться в живых, девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.
7.3 КиноПоиск
8.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- ЕНРежиссёр
Екатерина
Некрасова
- ОЗРежиссёр
Ольга
Золотарева
- Актриса
Дана
Абызова
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- Актриса
Ирина
Мельник
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- АСАктёр
Александр
Соколов
- СДАктёр
Сергей
Деньга
- ВПАктриса
Валентина
Пугачёва
- ЛКСценарист
Лана
Куйбина
- АЛСценарист
Анастасия
Лещинская
- ДШСценарист
Диляра
Шкурко
- МРСценарист
Марина
Радык
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИВПродюсер
Игорь
Волков
- СБПродюсер
Сергей
Баранов
- ДБХудожник
Дмитрий
Баран
- ДБОператор
Дмитрий
Баженов
- ПНОператор
Павел
Небера
- АКОператор
Алексей
Калин
- АЧКомпозитор
Александр
Чёрный