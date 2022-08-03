На твоей стороне. Сезон 1. Серия 5
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7.92019, На твоей стороне. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+

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На твоей стороне (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-нейрохирург, она работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится свидетелем убийства. Чтобы остаться в живых, девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На твоей стороне»