Wink
Сериалы
На службе у дьявола
2-й сезон
1-я серия

На службе у дьявола (сериал, 2009) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2009, Reaper
Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жил был оболтус Сэм. И жил он относительно спокойно до своего двадцать первого дня рождения, пока не узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм — Жнец на службе у Дьявола. Его миссия — ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно.

Страна
США, Канада
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На службе у дьявола»