На службе у дьявола (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сериалы
На службе у дьявола
1-й сезон
3-я серия

2007, Reaper
Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жил был оболтус Сэм. И жил он относительно спокойно до своего двадцать первого дня рождения, пока не узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм — Жнец на службе у Дьявола. Его миссия — ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно.

Страна
Канада, США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На службе у дьявола»