На службе у дьявола (сериал, 2007) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Жил был оболтус Сэм. И жил он относительно спокойно до своего двадцать первого дня рождения, пока не узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм — Жнец на службе у Дьявола. Его миссия — ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно.



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