WinkДетям9 класс. История РоссииСССР накануне войны. Великая Отечественная война 1941–1945 ггНа пути к победе 1944-1945 гг.
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
6.82020, На пути к победе 1944-1945 гг.
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В последние два года Великая Отечественная война измучила всех, сил уже оставалось мало, потери были огромны. Коренной перелом состоялся, и уже не подвергалось сомнению будущее поражение Германии, однако до этого события оставалось пережить еще очень много страшных дней.
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