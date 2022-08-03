9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

В последние два года Великая Отечественная война измучила всех, сил уже оставалось мало, потери были огромны. Коренной перелом состоялся, и уже не подвергалось сомнению будущее поражение Германии, однако до этого события оставалось пережить еще очень много страшных дней.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

