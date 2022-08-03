9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

На пути к 1917 году
На пути к 1917 году

О сериале

Этот урок посвящен теме На пути к 1917 году, которая входит в школьный курс истории за 9 класс. В ходе данного занятия учащиеся смогут узнать о трудностях, с которыми столкнулась Российская империя в 1915 году, сразу после начала Первой Мировой войны. Вы узнаете, какие противоречия обнажила война, как их пытались решать и почему именно они стали одной из причин революции 1917 года

