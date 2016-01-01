На линии жизни. Серия 26
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На линии жизни (сериал, 2016) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

2016, На линии жизни. Серия 26
Военные, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События медицинской драмы разворачиваются в военном госпитале. Именно туда приезжает работать из внеочередной командировки хирург Сергей Задорожный. Этот человек настоящий профессионал своего дела. Выкладываясь по полной своему призванию он годами работал врачом в составе миротворческой миссии ООН в самых жарких точках нашей планеты. И на этот раз он думал что надолго здесь не задержится.

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «На линии жизни»