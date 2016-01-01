На линии жизни. Серия 16
Wink
Сериалы
На линии жизни
1-й сезон
16-я серия

На линии жизни (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2016, На линии жизни. Серия 16
Военный, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

События медицинской драмы разворачиваются в военном госпитале. Именно туда приезжает работать из внеочередной командировки хирург Сергей Задорожный. Этот человек настоящий профессионал своего дела. Выкладываясь по полной своему призванию он годами работал врачом в составе миротворческой миссии ООН в самых жарких точках нашей планеты. И на этот раз он думал что надолго здесь не задержится.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На линии жизни»