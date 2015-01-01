На грани. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
На грани
1-й сезон
4-я серия

На грани (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62015, The Brink 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Два сильных лидера в одном городе. Один - политик, член городской думы. Другой - преступник, глава городской мафии. Их столкновение неизбежно. Но самое интересное - что эти двое родные братья. Кровные узы и непримиримая вражда в криминальном сериале “Братство”.

Сериал На грани 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На грани»