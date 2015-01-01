На грани (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.62015, The Brink 1
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Два сильных лидера в одном городе. Один - политик, член городской думы. Другой - преступник, глава городской мафии. Их столкновение неизбежно. Но самое интересное - что эти двое родные братья. Кровные узы и непримиримая вражда в криминальном сериале “Братство”.
Сериал На грани 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДМРежиссёр
Джеймс
М. Муро
- ДПРежиссёр
Джон
Полл
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актёр
Аасиф
Мандви
- ММАктриса
Мэрибет
Монро
- ЭЛАктёр
Эрик
Ладин
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- Актёр
Эсай
Моралес
- МДАктёр
Маус
Джексон
- ИТАктёр
Икбал
Теба
- ДХСценарист
Дэйв
Холстейн
- СФСценарист
Сэм
Форман
- Продюсер
Джек
Блэк
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- МКХудожник
Майкл
Коренблит
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гудман
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- ТДОператор
Тодд
Дос Реис
- ДРКомпозитор
Дэвид
Роббинс