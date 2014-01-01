WinkСериалыНа грани (2014)1-й сезон7-я серия
На грани (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2014, Perwaaz
Драма12+
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О сериале
Два незнакомца, совершенно разные по характеру, вынужденные непростыми жизненными обстоятельствами объединиться, чтобы вместе преодолеть все сложности, которые выпали на их долю в чужой стране. Взаимовыручка и поддержка помогает им держаться на плаву в водовороте жизненных трудностей.
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Рейтинг
7.7 IMDb