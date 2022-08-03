6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова была короткой и яркой, как вспышка молнии, он не дожил и до двадцати семи лет, но годы его жизни были наполнены взлетами вдохновения и горечью разочарований. Чувство мучительного одиночества, которое испытывал Лермонтов, нашло воплощение в своеобразных пейзажных зарисовках, в которых чувствуется затаeнная боль поэта.

М.Ю. Лермонтов был не только великим поэтом, но и талантливым художником. Именно поэтому, когда читаешь его стихотворения, перед мысленным взором неизменно возникают картины: одинокий утес, от которого утром умчалась тучка золотая (стихотворение Утeс), высокая скала, на вершине которой растет одинокая сосна, ее ветви покрыты снегом (стихотворение На севере диком стоит одиноко...), оторвавшийся от родной ветки листок (стихотворение Листок).

Лермонтов-художник рисует

А что хотел нам сказать Лермонтов-поэт? Наверное, о невозможности соединения любящих сердец или о том, что от родной ветки оторвался вовсе не листок а сам поэт, который живeт и ищет в чужом для него мире



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

