Wink
Сериалы
Мыслить как преступник: За границей
1-й сезон
2-я серия

Мыслить как преступник: За границей (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Criminal Minds: Beyond Borders
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает об элитной команде из ФБР, занимающейся расследованием преступлений за пределами США, в которые вовлечены американские граждане.

Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник: За границей»