Мыслить как преступник
9-й сезон
20-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2013) сезон 9 серия 20 смотреть онлайн

2013, Criminal Minds
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

