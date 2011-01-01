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Мыслить как преступник
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7-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2011) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

2011, Criminal Minds
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»

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