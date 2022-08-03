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Мыслить как преступник
6-й сезон
18-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2010) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

2010, Criminal Minds
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»